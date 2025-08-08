Dieser Freitag ist ein großer Tag für den Meininger Sport. Nach nur elf Monaten Bauzeit wurde im Beisein zahlreicher Vertreter aus Politik, von Vereinen, der Bauwirtschaft, Sportlern und weiteren Gästen die Multisportanlage im Stadion Maßfelder Weg zur Nutzung freigegeben. Der erste Teil der umfangreichen Sanierung der Sportstätte ist damit Geschichte. Und nur Minuten später wurde im Fundament des neu entstehenden Stadiongebäudes eine Zeitkapsel als symbolischer Grundstein versenkt. Denn in Teil zwei der Sanierung entsteht bis Oktober 2026 ein wahres Schmuckstück und Heimstätte für etliche Meininger Vereine.