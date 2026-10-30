Es war ein ambitionierter Zeitplan, den die Stadt Meiningen beim Ersatzneubau des Stadiongebäudes im Stadion Maßfelder Weg veranschlagt hatte. Mit den Bauarbeiten wurde im Frühjahr 2025 begonnen und das Gebäude sollte Ende Oktober 2026 fertiggestellt sein. „Wir müssen alle Fördermittel bis zum 31. Dezember 2026 abrufen, wollten aber schon einen Puffer haben bis zum Jahresende“, sagte David Reich vom Fachbereich Hoch- und Tiefbau der Stadt Meiningen zu Beginn der Bauarbeiten. Vieles lief lange nach Plan, aber der ist jetzt nicht mehr zu halten.