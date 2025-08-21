Bei den Arbeiten zum Umbau des Stadions Maßfelder Weg wurde am Donnerstag Munition gefunden. Daraufhin kam es zur Sperrung des Bereiches und der angrenzenden Straße Maßfelder Weg. Am Nachmittag weilten Kräfte des zuständigen Munitionsbergungsdienstes vor Ort. Ein Sprengmeister prüfte die Gefahrenlage, teilte eine Sprecherin der Stadtverwaltung Meiningen mit. Es wurde entschieden, die Munition durch den Kampfmittelräumdienst abtransportieren zu lassen und kontrolliert zu sprengen. Der Abtransport erfolgte inzwischen.