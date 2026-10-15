Spät kommt Arnd Zeigler in seiner Fernsehsendung „Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs“ am vorigen Sonntagabend darauf zu sprechen, aber er kommt darauf zu sprechen. „Jetzt komme ich zu einer spontanen, einer Art Liebesbeziehung, die entstanden ist – zur BSG Kali Werra Tiefenort, die ein phantastisches Stadion hat“, sagt der Fußball-Nerd, Moderator und Journalist. Dabei hebt er einen Schal hoch, auf dem die Worte „Waldstadion Kaffeetälchen“ zu lesen sind und dazwischen das historische Eingangstor dieser Spielstätte zu sehen ist. „Ein Stadion, von dem ich bislang nur Bilder gesehen hatte und ich wusste: Es muss da toll sein“, sagt Zeigler.