Ilmenau feiert: Seit Freitagabend läuft die 32. Auflage des Altstadtfestes – und der Samstag begann direkt mit einem der traditionellen Höhepunkte für viele Familien. Beim Neuschülerumzug zogen die künftigen Erstklässler der Grundschulen „Ziolokowski“, „Am Stollen“, „Franz von Assisi“ und „Karl Zink“ durch die Innenstadt. Auf der Bühne am Marktplatz wurden sie anschließend von Moderator Dietmar Kersten und Oberbürgermeister Daniel Schultheiß begrüßt.