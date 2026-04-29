19.33 Uhr – Schon der gesetzte Beginn der Veranstaltung ist ein bewusstes Zeichen und eine historische Anspielung. 1933 markiert die nationalsozialistische Machtübernahme in Deutschland. In seinem Programm „Stadelmann liest Höcke – ein satirischer Diskurs kurz vor der Machtergreifung“ greift der Comedian diese Chiffre auf und begibt sich in eine pointierte Auseinandersetzung mit Sprache, Denken und politischem Wirken des AfD-Politikers Höcke.