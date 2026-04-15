Stabwechsel Neuer Chef für die Staatsforsten

München/Regensburg (dpa/lby) - Die Bayerischen Staatsforsten bekommen einen neuen Chef: Zum 1. Juli wird der von den Stadtwerken Bonn geholte Manager Olaf Hermes an die Spitze des größten deutschen Forstbetriebs treten. Das teilte das Wirtschaftsministerium in München mit. "Ich bin überzeugt, dass er mit seinem Blick von außen neue Impulse einbringt und die Bayerischen Staatsforsten weiter gut für die Zukunft aufstellt", sagte Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler). Hermes leitet die Bonner Stadtwerke seit 2022.