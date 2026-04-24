Das Sonneberger Gesellschaftshaus steht unter neuer Führung. Mit Kevin Gebhardt übernimmt ein Fachmann aus der Veranstaltungstechnik das Ruder, der frischen Wind in die traditionsreichen Säle bringen soll. Doch der Wechsel erfolgt mit Bedacht: Während das Team um die Geschäftsführer Lutz Lange, Stine Michel und Willy Rebhan sowie Stadtwerke-Chef Steffen Hähnlein die strategischen Weichen stellt, bleibt die Erfahrung der langjährigen Leitung im Hintergrund erhalten.