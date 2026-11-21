Der Kreistag Schmalkalden-Meiningen hat während seiner jüngsten Sitzung den Jahresabschluss 2025 des Elisabeth Klinikums Schmalkalden bei einer Enthaltung (Falk Grimm, Freie Wähler) gebilligt. Die GmbH schließt mit einem Minus von 1,7 Millionen Euro ab. Geschäftsführer Marc Reggentin und der damalige Co-Geschäftsführer Thomas Fickel wurde Entlastung erteilt. Der Kreis ist der Gesellschafter des Krankenhauses.