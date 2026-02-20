München (dpa/lby) - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat für den Trauerstaatsakt für die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU) Trauerbeflaggung an allen öffentlichen Gebäuden des Freistaats angeordnet. Die Trauerfeier findet am kommenden Dienstag, 24. Februar in Berlin statt. Neben den Gebäuden des Bundes sollen auch an den Bauten des Freistaats die Fahnen auf halbmast wehen. Die Gemeinden, Landkreise und Bezirke sowie die übrigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts seien gebeten, in gleicher Weise zu verfahren, teilte die Staatskanzlei mit.