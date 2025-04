Tina Beer wird ab dem 1. Mai die neue Verwaltungsdirektorin des Staatstheaters Meiningen. Der Stiftungsrat der Kulturstiftung Meiningen-Eisenach hat sie einstimmig in das neue Amt berufen. Tina Beer tritt damit die Nachfolge von Karolin Loh an, die von Ende 2018 an fünf Jahre die Verwaltungsleitung innehatte.