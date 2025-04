„Ich kann mir auch nichts anderes vorstellen“, fasst Andrea Nieft ihre vergangenen Jahre als Bühnendekorateurin am Staatstheater Meiningen zusammen. Mittlerweile ist sie die Abteilungsleiterin, doch ihr Weg am Theater begann in einer ganz anderen Position. Andrea Nieft war den darstellenden Künsten seit Kindertagen sehr verbunden. Die gebürtige Meiningerin besuchte die POS „Martin Luther“. Die Schule gibt es zwar in Meiningen nicht mehr, doch das Gebäude beherbergt nun die Kammerspiele. Bereits zu Schulzeiten ging sie viel ins Theater. Nachdem Schulabschluss wünschte sie, eine Lehre als Töpferin anfangen zu können. „Ich wollte schon immer etwas Handwerkliches machen“, erklärt sie. Nachdem dies allerdings nicht klappte, wurde sie auf die ausgeschriebenen Stellen am Theater aufmerksam. Doch statt in der Dekoration, begann Andrea Nieft im Jahre 1979 als erster weiblicher Lehrling einer Theaterwerkstatt die Ausbildung in der Tischlerei.