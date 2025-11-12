Staatstheater Meiningen: Pudding essen und Puntila anschauen

Das Staatstheater Meiningen freut sich auf ein neues gemeinsames Pudding-mit-Gabel-Essen am Sonntag, 16. November, 14 Uhr, auf dem Platz zwischen dem Großen Haus und den Kammerspielen. Die passende Musik und 100 Portionen Pudding stehen zur Verfügung, die Gabeln sind selber mitbringen.