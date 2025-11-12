Pudding gabeln statt löffeln – klingt komisch, macht man jetzt aber so. Und zwar Open Air und gemeinsam, weil es gesellig ist.
Staatstheater Meiningen Pudding essen und Puntila anschauen
Redaktion 12.11.2025 - 11:18 Uhr
Erst Pudding mit der Gabel essen und dann in die Brecht-Vorstellung gehen – am Sonntag ist das wieder vor und im Staatstheater Meiningen möglich.
Das Staatstheater Meiningen freut sich auf ein neues gemeinsames Pudding-mit-Gabel-Essen am Sonntag, 16. November, 14 Uhr, auf dem Platz zwischen dem Großen Haus und den Kammerspielen. Die passende Musik und 100 Portionen Pudding stehen zur Verfügung, die Gabeln sind selber mitbringen.
Anschließend besteht die Möglichkeit, die letzte Vorstellung von „Herr Puntila und sein Knecht Matti“ (15 Uhr, Großes Haus) zu sehen. Der Eintritt für junge Menschen unter 20 Jahren ist auf 10 Euro ermäßigt.