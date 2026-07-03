Nicht nur sanieren, reparieren und Brandschutz nachrüsten: Das Staatstheater Meiningen nutzt eine ohnehin notwendige Baumaßnahme für einen großen Schritt nach vorn. An der Bernhardstraße soll ein Teil des Theaterkomplexes im hinteren Verwaltungsbereich einem modernen Neubau für das Junge Staatstheater weichen. Statt Millionen allein in Reparaturen und Brandschutz zu investieren, entsteht ein Ort für Kinder und Jugendliche – und ein starkes kulturpolitisches Signal. Das neue Zuhause für das Junge Staatstheater wird ein Gewinn für die kulturelle Zukunft der Region.