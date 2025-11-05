Ihre Stimme ist gefragt. Im „Jahr der Stimme“ lädt MDR Klassik gemeinsam mit acht Theatern aus Mitteldeutschland zum gemeinsamen Singen ein. Das Staatstheater Meiningen beteiligt sich am kommenden Sonntag, 9. November, ab 11.15 Uhr mit einer Veranstaltung im Foyer des Großen Hauses an der Aktion. Chordirektor Roman David Rothenaicher und sein Chor (Foto) singen mit dem Publikum populäre Chöre aus Opern, Operetten und Musicals, begleitet am Flügel. Eine Anmeldung zu der Mitsing-Veranstaltung ist nicht erforderlich, auch ist kein Vorwissen zu den einzelnen Musikstücken Voraussetzung. Der Eintritt ist übrigens frei.