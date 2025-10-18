Die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest wird Enno Hesse am Sonntag sicher nicht mit einer Zahl geben. Den Science-Fiction-Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“, in dem Autor Douglas Adams auf satirisch-skurrile Weise das Geheimnis um die Zahl 42 aufbaut, bedeutet ihm offensichtlich etwas. Denn während des Fototermins im Foyer der Meininger Kammerspiele erlaubt sich der Schauspieler einen bedeutungsvollen Ausdruck über dem runden Cocktailtischchen, auf dem er die Nummern vier und zwei bewusst nebeneinander stellt.