Es war eine Nachricht, die den besonderen Festival-Glanzpunkt setzte. Noch bevor der Publikumspreis verliehen wurde, trat Intendant Jens Neundorff von Enzberg vor die Jugendlichen in den Kammerspielen und verkündete, was für das Staatstheater Meiningen und die Stadt gleichermaßen ein Signal ist: In den kommenden Jahren soll das Junge Staatstheater einen ganz neuen Stellenwert an der Bernhardstraße bekommen.