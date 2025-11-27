Zugfahren ist schon eine spannende Angelegenheit. Irgendwas passiert immer – egal ob Verspätungen, Zugausfälle oder aber auch die eine oder andere interessante Bekanntschaft. Letzteres ist der Maus Mimi und ihrer Begleiterin Anja passiert. Sie lernten während einer Zugreise den Musiker Ali Sak kennen und schlossen sogleich Freundschaft. Gemeinsam reisten sie nach Meiningen, wobei das Gepäck des Mannes schnell das Interesse der forschen Maus weckte. Ali Sak spielt in der Meininger Hofkapelle das Violoncello und begeistert damit nicht nur Maus Mimi, sondern auch das Publikum der Vorstellung „2. Tanz im Rautenkranz“. Das Stück ist bereits das zweite seiner Art. Der „1. Tanz im Rautenkranz“ thematisierte das Instrument Flöte. Nun stand das Violoncello auf dem Plan.