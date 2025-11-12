Zu viel darf noch nicht verraten werden, aber Ende Oktober 2026 wird es opulent und barock im Großen Haus des Staatstheaters Meiningen. Auch wenn der Name der Produktion noch geheim bleibt – es wird eine Oper sein mit aufwendiger Kostümierung und ebensolcher Maske und Perücken. Und für die braucht das Haus Verstärkung. Insgesamt 13 Statistenrollen sind zu besetzen, im Idealfall sogar doppelt. Dafür werden Theater- und Operninteressierte zwischen 18 und 60 Jahren gesucht, männlich wie auch weiblich, die sich bei zwei Casting-Terminen Mitte Dezember vorstellen können. Statisten übernehmen stumme Auftritte in Kostüm und Maske, sie müssen nicht sprechen oder singen.