Was einst als Idee für die gesundheitliche Betreuung von Orchestermusikern begann, hat sich längst zu einem umfassenden Angebot für alle Beschäftigten des Theaters entwickelt – von der Opernsängerin über den Bühnenarbeiter bis hin zur Verwaltungsmitarbeiterin. Zwischen dem Staatstheater Meiningen und dem Rhön-Klinikum Campus Bad Neustadt besteht seit fast zehn Jahren eine Kooperation, die bundesweit noch immer Seltenheitswert besitzt.