Staatstheater Meiningen: „Gesangsträume“ beim Foyerkonzert

Beim 10. Foyerkonzert der Spielzeit am Sonntag, 29. Juni, um 11.15 im Foyer des Großen Hauses singt das neue Ensemble-Mitglied Lubov Karetnikova Lieder von Mozart, Rachmaninow und Grieg. Die junge Sopranistin feierte Ende Mai in der Rolle der Donna Anna in Mozarts „Don Giovanni“ ihren Einstand am Staatstheater Meiningen und stellt sich jetzt mit ihrer Liedmatinee auch in der intimen Kammermusikform vor. Lubov Karetnikova wurde in den USA geboren, wuchs in Lettland auf und hat ukrainische Wurzeln. Sie ist Absolventin des Mozarteums in Salzburg sowie der Lettischen und Litauischen Musik-Akademie.