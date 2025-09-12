Ein schöner Zufall wollte es, dass just zu Beginn der goldenen Spielzeit anlässlich des 200. Geburtstages von Herzog Georg II. von Sachsen-Meiningen ein Urenkel von diesem die Stadt und das Theater besucht. Ernst Friedrich von Wangenheim, ein Enkel von Georgs Sohn Friedrich, sah sich am Dienstag gemeinsam mit seiner Frau Sigrid sowie Freunden zunächst Schloss Elisabethenburg an, am Nachmittag dann bei einer Führung das Staatstheater Meiningen.