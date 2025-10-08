Worin besteht die Verbindung zwischen einem Theater und einer Fledermaus? Zweifellos schließen nun viele darauf, dass es sich dabei um die Operette „Die Fledermaus“ von Johann Strauss handeln muss. Eine logische Schlussfolgerung, die in Bezug auf das Meininger Staatstheater allerdings nur zum Teil stimmt. Vor zwei Spielzeiten feierte eine Inszenierung des Operetten-Klassikers an eben diesem Haus ihre Premiere, doch nun ist es eine ganz andere Fledermaus, die das Theater derzeit beschäftigt. Oder besser gesagt, eine ganze Menge Fledermäuse. Wegen des besonders sorgsamen Umgangs mit den Tieren erhielt das Staatstheater nun eine Plakette, die es als fledermausfreundliches Haus auszeichnet.