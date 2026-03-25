Köpfe ragen immer wieder neugierig aus den Fenstern. Eine kleine Gruppe steht auf der Straße und spricht angeregt miteinander. Sie alle verfolgen am Dienstagmittag mit Spannung die Rettungsaktion auf dem Gelände des Staatstheaters Meiningen. Denn die Eichhörnchen, die sich im Theater seit einigen Wochen einquartiert hatten, befanden sich offensichtlich in großer Not. Deshalb rückte sogar die Feuerwehr an.