Es ist eine bewusst kleine, lockere Runde, doch die Bedeutung des Treffens ist groß. Intendant Jens Neundorff von Enzberg hat eingeladen. Mehrere langjährige Mitarbeiter verlassen mit der Spielzeit 2025/26 das Staatstheater Meiningen. Viele von ihnen haben Jahrzehnte hier verbracht. „Was macht man eigentlich so lange an einem Ort?“, fragt der Intendant – und gibt die Antwort indirekt gleich mit: Man wächst zusammen.