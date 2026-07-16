Der riesige Schnabelhelm war ein großes Symbol auf der Bühne des Staatstheaters Meiningen. Als sich zu Beginn der vergangenen Spielzeit die monumentale Konstruktion von Friedrich Schillers „Johanna von Orleans“ langsam öffnete, staunte das Publikum. Wochenlang hatten die Werkstätten an dem spektakulären Bühnenobjekt gearbeitet. Dass der Helm am Ende funktionierte, war kein Zufall. Hinter den Kulissen hatte Janine Hoffmann unzählige Telefonate geführt, Zeichnungen überarbeitet, Konstruktionen abgestimmt, Materialien organisiert und als rechte Hand von Ausstattungsleiter Christian Rinke dafür gesorgt, dass aus der künstlerischen Idee Wirklichkeit wurde.