Adriana Altaras ist Bestseller-Autorin, Schauspielerin in erfolgreicher TV-Serien und Regisseurin für Musiktheater und Schauspiel. Die in Zagreb geborene und in Berlin lebende Künstlerin ist in den ersten Monaten dieses Jahres am Staatstheater Meiningen engagiert und inszeniert mit „Castor et Pollux“ von Jean-Philippe Rameau ein Meisterwerk französischer Barockmusik. Im Gespräch mit der Fernseh- und Hörfunk-Moderatorin Blanka Weber wird Adriana Altaras zu gegenwärtigen politischen und gesellschaftlichen Fragen Stellung beziehen und von der Probenarbeit an „Castor et Pollux“ berichten.