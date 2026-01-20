„Wir hören zu!“ versprach das Meininger Staatstheater zum „Zwischenruf“ am Sonntagvormittag im Foyer der Kammerspiele. Das neue Format soll Theatermacher und Publikum in regen Austausch miteinander bringen und dabei Möglichkeiten zum gegenseitigen Nachfragen sowie Raum für Kritik und Lob geben. In Meiningen als „Theater mit Stadt“ hätte das also ein großes Stadt-Gespräch werden können, doch die Theaterleute brauchten das aufgebaute Podium nicht, setzten sich nah zu den Besuchern, ganz „familiär zusammen“, wie es Schauspieldirektor Frank Behnke locker kommentierte.