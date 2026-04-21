Die Huldigung für den Herzog wird allgegenwärtig sein. Und das Augenzwinkern gehört dazu. Was heißen soll: Das Fest zu Ehren Georgs II. von Sachsen-Meiningen wird im Theater zum Bühnenball mit Pomp und Gloria, Spaß und Unterhaltung gefeiert. Der Rahmen ist von den Theaterbällen der Vorjahre zwar bekannt – zwei Nächte volles Programm im gesamten Großen Haus mit jeweils einer Gala auf der Bühne. Was sonst im Januar stattfand, ist für dieses Jubeljahr, nach Georgs 200. Geburtstag am 2. April, in den Wonnemonat gelegt. Am Freitag und Samstag wird es adelig.