Die Wartburg zieht nicht nur Touristen aus aller Welt an, sie ist inzwischen auch im fernen Indien präsent. Der langjährige Bad Salzunger Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Christian Hirte (CDU) war jüngst zu einer Austauschreise vor Ort und hat bei einem Treffen mit dem Dalai Lama, dem spirituellen Oberhaupt der Tibeter, ein Gemälde der Wartburg überreicht.