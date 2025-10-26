Wenn es brennt, muss die Feuerwehr ran. Deshalb wohl kam der Südthüringer CDU-Bundestagsabgeordnete und Parlamentarische Staatssekretär Christian Hirte am vergangenen Freitagnachmittag ins Feuerwehrgerätehaus Helba, um mit Vertretern der dortigen Bürgerinitiative das Gespräch zu suchen. Den Helbaern, geplagt durch den tagtäglichen Verkehrsstrom von und zur Autobahn durch ihren Ort, brennt eine Frage schon seit Jahrzehnten unter den Nägeln: Wann endlich kommt die versprochene Umgehungsstraße?