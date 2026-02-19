Der Zufall schreibt mitunter kuriose Geschichten: Da folgt ein Staatssekretär – in diesem Falle Andreas Bausewein (SPD) aus dem Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung (TMIKL) – der Einladung seines Parteifreundes und Kreistagsfraktionsvorsitzenden Maximilian Reichel-Schindler sowie des Elgersburger Gemeinderates, um über die Zukunft der materiellen Ausstattung der dortigen freiwilligen Feuerwehr zu sprechen – und justament wird diese zu einem Einsatz alarmiert, sodass sich der frühere Erfurter Oberbürgermeister auch gleich ein reales Bild von der Einsatzbereitschaft der hiesigen Kameradinnen und Kameraden machen kann.
Staatssekretär in Elgersburg Das mit dem Trainingstor geht schnell ...
Redaktion 19.02.2026 - 13:00 Uhr