Der Zufall schreibt mitunter kuriose Geschichten: Da folgt ein Staatssekretär – in diesem Falle Andreas Bausewein (SPD) aus dem Thüringer Ministerium für Inneres, Kommunales und Landesentwicklung (TMIKL) – der Einladung seines Parteifreundes und Kreistagsfraktionsvorsitzenden Maximilian Reichel-Schindler sowie des Elgersburger Gemeinderates, um über die Zukunft der materiellen Ausstattung der dortigen freiwilligen Feuerwehr zu sprechen – und justament wird diese zu einem Einsatz alarmiert, sodass sich der frühere Erfurter Oberbürgermeister auch gleich ein reales Bild von der Einsatzbereitschaft der hiesigen Kameradinnen und Kameraden machen kann.