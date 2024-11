Jena - Zwei mutmaßliche Islamisten sollen geplant haben, bei einem Anschlag in der Nähe des schwedischen Parlaments viele Menschen zu erschießen. Die beiden Männer waren im März in Thüringen festgenommen worden, am Freitag (10.00 Uhr) soll nun am Oberlandesgericht in Jena der Prozess gegen sie beginnen.