Staatsschutz ermittelt: Mann mit Kippa bei Parkstreit antisemitisch beleidigt

München (dpa/lby) - Wegen antisemitischer Beleidigung auf einem Tankstellengelände in München ermittelt der Staatsschutz. Ein 55-jähriger Mann hatte am Montagabend einen 41-Jährigen "antisemitisch und fremdenfeindlich" beleidigt, nachdem ein Parkstreit eskaliert war, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige, der laut einer Polizeisprecherin eine Kippa trug, soll sein Fahrzeug so abgestellt haben, dass der 55-Jährige nicht ausparken konnte.