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  4. Mann mit Kippa bei Parkstreit antisemitisch beleidigt

Staatsschutz ermittelt Mann mit Kippa bei Parkstreit antisemitisch beleidigt

Auf einem Tankstellengelände in München wird ein Mann, der eine Kippa trägt, antisemitisch beleidigt – Auslöser war ein Streit ums Ausparken.

Staatsschutz ermittelt: Mann mit Kippa bei Parkstreit antisemitisch beleidigt
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Der Mann beleidigte den anderen antisemitisch. (Symbolbild) Foto: Boris Roessler/dpa

München (dpa/lby) - Wegen antisemitischer Beleidigung auf einem Tankstellengelände in München ermittelt der Staatsschutz. Ein 55-jähriger Mann hatte am Montagabend einen 41-Jährigen "antisemitisch und fremdenfeindlich" beleidigt, nachdem ein Parkstreit eskaliert war, wie die Polizei mitteilte. Der 41-Jährige, der laut einer Polizeisprecherin eine Kippa trug, soll sein Fahrzeug so abgestellt haben, dass der 55-Jährige nicht ausparken konnte.

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Der Streit mündete demnach in eine körperliche Auseinandersetzung, bei der beide Männer leicht verletzt wurden. Beide Männer wurden wegen wechselseitiger Körperverletzung angezeigt, der 55-Jährige zusätzlich wegen Beleidigung.