Ansbach (dpa/lby) - Nach der gezielten Beschädigung der Israel-Flagge am Rathaus in Ansbach hat die Polizei weitere Verdächtige ermittelt. Zwei Jugendliche hatte sie bereits in der Silvesternacht vorläufig festnehmen können. Nun konnten die Ermittler eigenen Angaben nach einen 15- und ein 16-Jährigen identifizieren, die mit Feuerwerkskörpern auf die Flagge geschossen haben sollen. Ein anderer 15-Jähriger soll außerdem versucht haben, die Fahne herunterzureißen.