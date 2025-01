Ansbach (dpa/lby) - Aus vermutlich politischen Motiven hat eine Gruppe von Jugendlichen die Israel-Flagge am Rathaus in Ansbach mit Feuerwerk beschossen und beschädigt. Einen 15- und einen 17-Jährigen konnte die Polizei nach eigenen Angaben in der Silvesternacht in der mittelfränkischen Stadt stellen. Die übrigen Verdächtigen seien geflohen, sagte Polizeisprecher Marc Siegl.