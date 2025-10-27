Gera (dpa/th) - Unbekannte haben in Gera die Außenwände und Türen einer Integrierten Gesamtschule mit verfassungswidrigem Graffiti besprüht. Wie die Polizei mitteilte, wurden neben Hakenkreuzen auch weitere nationalsozialistische Symbole und Schriftzüge angebracht. Zudem wurde ein Kunstobjekt auf dem Schulgelände beschädigt. Der genaue Umfang des Sachschadens ist bislang unklar. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei Gera ermittelt.