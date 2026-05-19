Regensburg (dpa/lby) - Eine Gedenkstätte für die Opfer der Krankenmorde durch die Nationalsozialisten in Regensburg ist beschädigt worden. Unbekannte hätten eine Gedenktafel mit Porträts der Opfer zerkratzt, teilte ein Polizeisprecher mit. Auch eine Heiligenstatue sei beschädigt worden. Die Tat soll sich am vergangenen Wochenende ereignet haben. Mittlerweile ermittelt der Staatsschutz in dem Fall.