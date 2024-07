Staatsschulden: Ukraine wendet Zahlungsausfall ab

Mysteriöse Dämpfe Giftalarm im A 71-Center Zella-Mehlis

Schock am Einkaufsabend: Wegen einer giftigen Substanz in der Toilette ist das A71-Einkaufscenter in Suhl/Zella-Mehlis am Dienstag geräumt worden. Zwei Menschen erlitten Atemwegs-Verletzungen.