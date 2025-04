Bisher 250 Mitarbeiter

Wenn landeseigene Gesellschaften sich am Kapitalmarkt Geld leihen, fallen die so entstehenden Verbindlichkeiten nicht unter die Restriktionen der Schuldenbremse. Die LEG hatte nach eigenen Angaben Ende 2024 etwa 250 Mitarbeiter - Werkstudierende und Auszubildende nicht eingerechnet. Sie verfügte demnach über Eigenkapital in Höhe von 75,5 Millionen Euro. Aus Verbindlichkeiten und Rückstellungen waren 88,7 Millionen Euro gebunden.