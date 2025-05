Staatsregierung: Kabinett berät über Energie, Kliniken, Kitas, Wohnungsbau

München (dpa/lby) - Am Sonntag geht es los: Das bayerische Kabinett will auf einer zweitägigen Klausur am Tegernsee vor allem über die Energiepolitik, über Krankenhäuser, Wohnungsbau und den Kita-Ausbau beraten. Auch andere landes- und kommunalpolitische wichtige Themen sollten besprochen werden, verlautete aus Regierungskreisen. Zudem solle es ein "Update" geben, was die Neuaufstellung der Bundesregierung für Bayern bedeutet oder bedeuten kann: etwa wo, da die CSU nun mit regiert, Dinge vielleicht schneller gehen könnten.