Freie-Wähler-Chef Aiwanger hatte sich zuvor klar ablehnend gegenüber der Grundgesetzänderung für das geplante milliardenschwere Finanzpaket von Union und SPD geäußert. Die Zustimmung Bayerns im Bundesrat stand zwischenzeitlich infrage. Am Montag verständigten sich CSU und Freie Wähler in einer Sitzung des Koalitionsausschusses dann auf Zustimmung in der Länderkammer. Aiwanger teilte danach mit, er habe sonst mit dem Ausscheiden der Freien Wähler aus der Regierungskoalition rechnen müssen. Die CSU hätte die Entscheidung seiner Ansicht nach auch ohne die Freien Wähler durchgesetzt.