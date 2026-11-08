Staatsoberhaupt: Linke kritisiert Kandidatensuche für Bundespräsidentenamt

Berlin - Die Linke kritisiert das Vorgehen der Union bei der Kandidatensuche für das Bundespräsidentenamt. Nachdem bekannt wurde, dass CDU-Chef Friedrich Merz den Spitzengremien seiner Partei die CSU-Politikerin Ilse Aigner für das höchste Staatsamt vorschlagen will, kritisierte Linke-Parteichefin Ines Schwerdtner am Abend: "Ich hätte mir gewünscht, dass Union und SPD über die eigenen Reihen hinausschauen und eine Kandidatur suchen, die das Land zusammenbringt. Stattdessen machen die Regierungsparteien das höchste Amt im Staat wieder unter sich aus, als wäre Schloss Bellevue ein parteipolitischer Wanderpokal. Das macht dieses Amt kleiner als es ist."