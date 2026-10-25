Berlin - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hält die bayerische Landtagspräsidentin Ilse Aigner für das Bundespräsidentenamt für geeignet, andere Menschen aber auch. Es gehe um eine integre Persönlichkeit, die das Land zusammenführen und nach außen vertreten könne, sagte der stellvertretende CDU-Vorsitzende in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin". "Wer das hört, wird feststellen, das trifft auf Ilse Aigner zu. Ein ganz toller Mensch. Deswegen hat sie auch so viel Unterstützung." Klar sei aber auch, dass es im Land noch andere Frauen und Männer mit dieser Eignung gebe. Kretschmer fügte hinzu: "Noch einmal: Ilse Aigner ist eine ganz hervorragende Kandidatin."