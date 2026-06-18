"00-Laschet" löst die Konflikte auch nicht mit Waffen oder Bomben, sondern durch Reden. Er verkörpere dabei "die guten alten, von vielen für naiv gehaltenen Tugenden", sagt Safier. "Ich habe ihn mit sehr vielen Eigenschaften versehen, die mir selbst nicht fremd sind."

Spekulationen über den nächsten Bundespräsidenten

Während Safiers Merkel-Romane erschienen, als die Kanzlerin schon in Rente war, ist Laschet noch aktiver Bundespolitiker. Das Buch kommt nun genau in der Phase auf den Markt, in der die Spekulationen blühen, wer Ende Januar 2027 Nachfolger oder Nachfolgerin von Bundespräsident Steinmeier werden könnte. Vereinzelt wurde auch schon mal Laschets Name genannt.

Und ausgerechnet jetzt eine Komödie über "00-Laschet" als Bundespräsident? "Ich gehe mal davon aus, dass dieses Buch weder seine Karriere boosten noch ihr schaden wird", sagt Safier. "Ich mache ja freundliche Romane. Und ich glaube, dass das für ihn dann auch ganz hübsch wird. Er rettet ja die Welt."

Schon jetzt dürfte klar sein, dass auch "00-Laschet" eine Fortsetzung bekommt. Ein zweiter Teil würde dann "Liebesgrüße aus Aachen" heißen, das weiß Safier schon jetzt.