Staatskrise Venezuela nach Maduros Fall vor ungewisser Zukunft

Das dürfte auch andere Präsidenten in der Region aufhorchen lassen. Nachdem Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum US-Einsätze gegen Drogenkartelle in dem lateinamerikanischen Land abgelehnt hatte, stellte Trump ihre Autorität infrage. "Sie regiert Mexiko nicht, das tun die Kartelle. Wir müssen mit Mexiko etwas tun." Kolumbiens Präsidenten Gustavo Petro drohte er noch unverhohlener. "Er sollte aufpassen", sagte er über den Staatschef von Venezuelas Nachbarland, das als größter Kokainproduzent weltweit gilt.

Neuer Öl-Rausch in Venezuela?

Doch Trump geht es auch ums Geschäft: So sprach er nach Maduros Festnahme ausführlich über das enorme wirtschaftliche Potenzial Venezuelas. US-Konzerne sollen seiner Vorstellung nach kräftig investieren und die marode Ölindustrie wieder aufbauen. Venezuela verfügt mit schätzungsweise 303 Milliarden Barrel (je 159 Liter) über die größten Ölreserven der Welt. Es handelt sich dabei vor allem um Schweröl, das nur mit spezieller Technik gefördert und raffiniert werden kann. An der US-Golfküste sind viele Raffinerien genau auf die Art Öl spezialisiert.