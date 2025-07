Das Ergebnis der bisherigen Untersuchungen: "Straf- oder disziplinarrechtlich relevante Verfehlungen können bislang nicht festgestellt werden", heißt es in dem 18-seitigen Schreiben an den bayerischen Landtag. Bei der Staatsanwaltschaft München I seien derzeit keine Ermittlungsverfahren gegen aktuelle oder ehemalige Beschäftigte anhängig. Auch die Landesanwaltschaft sehe bislang keine Veranlassung, Disziplinarverfahren einzuleiten. Zu den Staatsgemäldesammlungen gehören Museen in ganz Bayern, darunter die berühmten Pinakotheken in München.