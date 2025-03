Staatsfinanzen: Waigel für Neuanlauf bei Pkw-Maut

Auch der Arbeitskreis Juristen der CSU (AKJ) hatte sich mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD im Bund für eine Pkw-Maut ausgesprochen. Alle Nutzer von Verkehrsinfrastruktur müssten an der Finanzierung beteiligt werden – wie in anderen Staaten Europas auch, heißt es in der AKJ-Forderung. "Ein geeignetes Mittel dazu ist eine angemessene Infrastrukturabgabe für die Nutzung der Bundesstraßen und Autobahnen in Deutschland", schrieben die CSU-Juristen.