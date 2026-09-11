Staatsempfang in München Emirate wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren

München (dpa/lby) - Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) wollen zehn Milliarden Euro in Bayern investieren. Ein entsprechendes Abkommen über die Investitionen für Bayern sei unterzeichnet worden, teilte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) nach einem Treffen mit dem emiratischen Präsidenten Mohammed bin Sajid in München mit. Das Geld soll unter anderem in Zukunftsbranchen wie Luft- und Raumfahrt, künstliche Intelligenz oder Verteidigung fließen. "Das bringt Cash, das bringt Aufträge, das bringt natürlich auch wirtschaftliches Wachstum". Dementsprechend erhofft sich der CSU-Politiker einen zusätzlichen "Schub für die bayerische Wirtschaft".