Die Job-Welt rotiert immer schneller, und unsere Beamten arbeiten immer noch mit Sonderrechten aus uralten Zeiten. Auch wenn nicht jedes Privileg der Staatsdiener falsch ist und sich populistische Schnellschüsse verbieten, weiß jeder: Da muss man ran, wenn es gerecht und effizient zugehen soll. Blockiert werden Veränderungen seit 1949 zuverlässig dadurch, dass diejenigen, die die Reform vorbereiten, beschließen und umsetzen müssten, selber vielfach von der Besserstellung profitieren und an ihrem eigenen Ast sägen müssten – das gilt selbst für Richter, Abgeordnete und Rechnungsprüfer, die hier im Sinne der Allgemeinheit den Staatsorganen auch mal unsanft auf die Finger klopfen müssten.